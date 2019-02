PSG : Cette critique incroyablement sévère contre Kylian Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Attendu au tournant pour la rencontre à Manchester United, Kylian Mbappé a répondu présent avec quelques accélérations dont il a le secret, mais surtout un but qui a porté le PSG vers une franche victoire (0-2).

Une performance aboutie d’autant plus soulignée que l’attaquant français était un peu seul devant sans Cavani et Neymar. Il n’empêche, on peut toujours jouer les perfectionnistes et regretter que le champion du monde français n’ait pas inscrit un doublé. Bien lancé en profondeur, KMP a en effet manqué une occasion, poussant trop loin son ballon avant de tenter un piqué devant De Gea, qui n’est pas tombé dans la feinte. Et il ne s’agit pas d’un simple coup d’épée dans l’eau pour Alain Giresse, qui a noté le manque d’efficacité de Mbappé dans ce genre de situation, et aimerait bien qu’il rectifie ça.

« Ses statistiques, Ce n’est pas ce que l’on retient immédiatement de lui. On pense plus à ses courses, ses prises d’espaces, à l’action du penalty contre l’Argentine qu’à ses buts. Néanmoins, il va falloir qu’il règle son problème d’efficacité qu’il affiche en un contre un. Sa progression est là, à l’image du piqué qu’il rate devant De Gea ou d’autres situations que l’on remarque en Ligue 1. Quand il est lancé, qu’il se projette, il n’a aucun souci. En face-à-face, c’est plus compliqué. S’il change cela, son compteur va décoller. Cela se travaille. La maturité et la réflexion vont lui permettre d’avoir le contrôle de tout », a prévenu l’ancien membre du carré magique de l’équipe de France dans les colonnes du Parisien. Une exigence énorme tout de même pour un joueur pas si maladroit, puisqu’il a déjà trouvé à 14 reprises le chemin des filets en Ligue des Champions dans sa jeune carrière.