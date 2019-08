PSG : Neymar à Barcelone, l'intox lancée au plus haut niveau !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Une nouvelle semaine s'ouvre et le dossier Neymar semble ne plus vraiment avancer, du moins officiellement, même si certains pensent que tout peut basculer dans les prochains jours. Mais, en marge du match amical entre le FC Barcelone et Arsenal, le vice-président a fait le point sur le cas Neymar, ou du moins sur le non-cas Neymar au Barça. Car pour Jordi Cardoner, il n'y a aucune discussion avec le Paris Saint-Germain et le clan Neymar sur un possible retour de la star brésilienne du PSG à Barcelone cet été.

« À ce jour, il n'y a pas de dossier Neymar au FC Barcelone, comme l'a dit le président. Nous sommes des acteurs passifs dans cette histoire, même si nous savons que Neymar n’est pas à l’aise à Paris. Mais c'est une situation qui doit d'abord être réglée par le PSG. De notre côté, nous avons déjà toutes les armes qu’il fait pour jouer la Liga et la Ligue des champions. Nous n’avons pas parlé avec le clan Neymar, car nous respectons les autres clubs et les rivaux. On discutera seulement si Neymar s'exprime sur ce sujet et en parle avec Paris. Si le retour de Neymar est exclu cet été ? Aujourd’hui et à cette heure, oui cette possibilité est rejetée », a confié le dirigeant du FC Barcelone.