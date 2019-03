PSG : Cet enfant du Parc des Princes vomit le naming

Dans : PSG, Ligue 1.

Parmi les projets chers au cœur de Nasser Al-Khelaïfi, l’agrandissement du Parc des Princes est le plus ambitieux et le plus compliqué à mener. Celui de donner un nouveau nom au stade de la Porte d’Auteuil risque d’être de loin le plus impopulaire. De nombreux fans sont attachés au nom ancestral et mythique du Parc des Princes, et même si beaucoup de grands clubs passent par ce cap, ce serait un tournant très difficile à avaler pour Stéphane Bitton. Ce grand amoureux du PSG a profité de sa chronique sur France Bleu Paris pour évoquer ce dossier ultra-sensible selon lui. Son opinion personnelle ne laisse aucune place au doute à propos de ce qu’il pense de cette idée.

« Il y a un sujet qui me tient à cœur, c’est le possible changement du Parc des Princes. Ça s’appelle le naming et cela consiste à mettre le nom d’une marque à la place du nom du stade. Alors, je le dis tout de suite, on ne touche pas au Parc des Princes, il doit rester comme il s’appelle depuis la fin du 19e siècle et moi ça m’arrange bien puisque le PSG y a écrit son histoire, moi je suis né à la clinique du Parc des Princes. Pas question de changer de pedigree et d’être né à la clinique du Décathlon Stadium. On continue, on reste le Paris Saint-Germain au Parc des Princes », a prévenu l’ancien rédacteur en chef du site de L’Equipe, pour qui le « naming » ne peut pas toucher un stade aussi mythique que le Parc des Princes.