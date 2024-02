PSG ‍: Cet ancien chouchou du Parc pose une condition impossible pour revenir

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Thiago Motta impressionne l'Italie et l'Europe avec son superbe travail à Bologne. De quoi en faire un successeur possible de Luis Enrique au PSG. Une idée qui plaît à l'ancien milieu parisien mais pas à n'importe quelles conditions.

Si Xabi Alonso fait très fort au Bayer Leverkusen cette saison, un autre ancien milieu emblématique des années 2000 n'est pas en reste. Thiago Motta a réussi à remettre Bologne sur la carte du football italien. Habitués à jouer le maintien, les Rossoblu sont en course pour se qualifier en Ligue des champions. Motta a su composer une équipe jeune mais très harmonieuse sur le terrain. De quoi en faire l'un des entraîneurs les plus cotés d'Europe et surtout une cible des grands clubs. Certes Luis Enrique n'est pas menacé mais le PSG suit attentivement les performances de son ancien milieu.

A Paris ou ailleurs, Motta veut être le patron

Ainsi, le nom de l'ancien international italien arrive en tête dans la liste des potentiels successeurs de Luis Enrique au cas où les choses prendraient une mauvaise tournure. Hormis Paris, la Juventus, le Milan AC et le FC Barcelone font les yeux doux à Motta. Ces trois formations constituent une concurrence sérieuse pour le PSG d'autant qu'elles ont un besoin plus urgent de trouver un nouvel entraîneur. Reste que c'est Thiago Motta qui aura le dernier mot. La Gazzetta dello Sport révèle ce qui le pousserait à quitter Bologne pour un grand club européen cet été.

« Thiago Motta pourrait envisager de rejoindre un grand club européen à la fin de la saison, mais pas à n'importe quel prix. L'entraîneur italien souhaiterait avoir la pleine maîtrise du projet s'il acceptait de rejoindre un grand club européen. A défaut, il pourrait choisir de poursuivre son travail à Bologne, qui a une chance de se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine », écrit le quotidien sportif italien. Au vu de l'influence de Luis Campos sur la politique sportive du PSG, il faudra sans doute un départ du Portugais pour permettre l'arrivée de Thiago Motta dans le futur.