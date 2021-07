PSG : Duel final à 30 ME pour Camavinga !

Dans : PSG.

Grand espoir du football français, Eduardo Camavinga attire les convoitises durant ce mercato estival. Le PSG est notamment sur le coup…

Il y a quelques semaines, RMC dévoilait l’existence d’un accord de principe entre l’entourage d’Eduardo Camavinga et le Paris Saint-Germain. Désireux de quitter le Stade Rennais, l’international français est favorable à un transfert dans la capitale afin de passer un cap dans sa carrière sans pour autant tenter dès maintenant le grand saut de l’étranger. De leurs côtés, les dirigeants bretons ont tenté de calmer le PSG en fixant le prix d’Eduardo Camavinga à 100 ME. Une somme illusoire au vu de la situation contractuelle du joueur, libre dans un an et qui refuse de prolonger. Selon les informations de Fabrizio Romano, c’est plutôt à hauteur de 30 ME que Rennes devrait lâcher sa star.

A en croire le journaliste italien, le Stade Rennais a conscience qu’il serait difficile pour ne pas dire impossible de tirer un prix plus élevé de la vente de Camavinga. Pour le PSG, cela pourrait ressembler à une voie royale et à une opportunité en or de se bâtir un milieu rêvé avec Wijnaldum, Verratti et donc Camavinga. Mais le spécialiste du mercato affirme qu’un autre club est à un stade très avancé des négociations pour attirer Eduardo Camavinga, il s’agit de Manchester United. Les Red Devils ont des chances de perdre Paul Pogba, qui intéresse également le PSG, et visent la pépite de Rennes pour compenser ce potentiel départ. C’est vraisemblablement vers un duel entre le Paris Saint-Germain et Manchester United que l’on se dirige donc pour la signature d’Eduardo Camavinga. Un duel final entre deux clubs immensément riches, qui pourrait permettre au Stade Rennais de faire monter les enchères une ultime fois. Dans ce dossier, Paris a de toute façon une belle longueur d’avance avec le feu vert d’Eduardo Camavinga et de son entourage…