PSG : Ces anciens Parisiens qui se réjouissent de l’absence de Neymar

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Annoncé indisponible pour environ trois mois, Neymar manquera évidemment le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid mardi. Un terrible coup dur pour le Paris Saint-Germain ? Pas forcément.

A en croire d’anciens Parisiens comme David Luiz, les hommes d’Unai Emery seront encore plus redoutables sans l’individualisme de l’attaquant brésilien. « Sans Neymar, Paris sera obligé de trouver des solutions collectives et c'est pour ça qu'ils vont se qualifier face à Madrid », a prédit le défenseur central de Chelsea, dans des propos relayés par le média Le Parisien. Il faut dire que le PSG a d’autres talents dans son effectif. En très grande forme depuis la reprise, l’ailier Angel Di Maria donne beaucoup d’espoir à Alain Roche.

« C'est l'homme en forme du moment. Il est plus qu'un remplaçant de luxe. C'est un titulaire de luxe. On peut aussi se raccrocher à la force du collectif parisien. Peut-être même que l'absence de Neymar va en libérer certains », a envisagé l’ex-directeur sportif du club, qui rappelle que Paris avait surclassé le Barça (4-0) en huitièmes aller sans Neymar la saison dernière. Mais de l’autre côté, il y a aussi ceux qui sont devenus sceptiques.

Djorkaeff inquiet pour les quarts

Pendant qu’Eric Rabesandratana regrette la perte de l’entente entre Neymar et Kylian Mbappé, Youri Djorkaeff craint un énorme manque si le PSG atteint les quarts. « A plus long terme, son forfait constitue une grosse perte, a prévenu le consultant. Si Paris passe les huitièmes de finale, ce qui est possible, il faudra se mesurer encore à une très grande équipe début avril. Et là, son absence se fera durement sentir. » Il faudra déjà se débarrasser du Real, ce qui s’annonce déjà compliqué.