PSG : Un deal surprenant avec le Barça, Al-Khelaïfi dit oui

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Le FC Barcelone, à la recherche d’opportunités, a coché le nom d’Ander Herrera. Le joueur plaît beaucoup à Xavi, et le Paris Saint-Germain est prêt à le laisser partir à moindre coût.

La situation financière du FC Barcelone, connue de tous, laisse peu de marge de manœuvre à Joan Laporta en vue des prochains mercatos. Pourtant, Xavi a beaucoup d'idées. Installé sur le banc du Camp Nou depuis quelques semaines seulement, il a déjà pris conscience de l’ampleur de la tâche pour remettre le club là où il devrait être. Les travaux sont immenses. L’entraîneur du Barça a besoin de recruter dans tous les secteurs. Mais en tant qu’ancien milieu, il s’inquiète surtout pour son entrejeu. Pour Xavi, le FC Barcelone doit acheter un milieu de terrain. Et apparemment, il vise un joueur d’expérience. Selon les informations d’El Nacional, il a demandé à son président, Joan Laporta, d’arracher Ander Herrera au PSG lors du marché des transferts estival. L’opération pourrait bien se faire car les trois parties sont sur la même longueur d’ondes.

Herrera emballé à l’idée de rejoindre le Barça

Le FC Barcelone apprécie beaucoup le profil d’Ander Herrera, remplaçant désormais au PSG avec Mauricio Pochettino malgré son excellent début de saison. Le joueur de 32 ans souhaite lui revenir en Espagne, où il a évolué au Real Saragosse et à l’Athletic Bilbao avant de rejoindre Manchester United. L’idée de terminer sa carrière avec le FC Barcelone, au Camp Nou, le séduit énormément. La bonne nouvelle pour le joueur et les Catalans, c’est que le PSG ouvre la porte à un départ pour l’été prochain. Nasser Al-Khelaïfi veut faire de la place dans l’entrejeu car il a toujours l’intention de signer Paul Pogba. Le PSG accepte de négocier avec le Barça. Et toujours selon le média espagnol, Nasser Al-Khelaïfi est même prêt à laisser partir presque gratuitement Ander Herrera pour le remercier de « son attitude et son professionnalisme ». Le FC Barcelone a donc toutes les raisons d’y croire dans ce dossier. D’autant que ce genre de profil ferait du bien au vestiaire de Xavi.