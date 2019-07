PSG : Ce sponsor à 200ME prêt à revenir du Qatar pour Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a enchaîné les beaux contrats ces derniers temps, avec notamment en point d'orgue celui signé avec le groupe Accor, qui devient le sponsor maillot du PSG à compter de cette saison. Mais dans le même temps, et conformément à son engagement auprès de l'UEFA, les dirigeants du Paris SG ont cessé de compter sur les centaines de millions apportées par Qatar Tourism Authority, longtemps sponsor numéro 1 du club de la capitale. Pour l'instance en charge du fair-play financier, ce contrat, qui a permis au PSG de toucher jusqu'à 200ME par an, n'était pas vraiment justifié et devait être ramené à sa juste valeur...et même disparaître.

Mais, selon L'Equipe, QTA pourrait tout de même revenir pour sponsoriser le Paris Saint-Germain dans des proportions plus réalistes. Car l'organisme en charge d'assurer la publicité touristique du Qatar à travers la planète a tout de même constaté que le PSG lui apportait une vraie visibilité, et qu'il était intéressant de continuer à travailler avec Paris. Alors, via un contrat classique, et nettement moins généreux, Qatar Tourism Authority pourrait s'engager avec les dirigeants du Paris Saint-Germain afin de profiter de l'image de Paris sur le plan mondial. Mbappé, la Tour Eiffel, Notre-Dame et peut-être Neymar, tout cela vaut bien un petit chèque de quelques millions d'euros quand même...