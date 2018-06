PSG : Ce refus de Pastore va coûter cher au PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Javier Pastore à Rome, ça se précise. Mais pour l’heure, tout n’est pas encore bouclé pour le transfert de l’international argentin en Italie. Effectivement, l’ancien joueur de Palerme a bien donné son accord au club de la Louve, mais selon les informations de Sky Italia, certains détails bloquent encore. Effectivement, la Roma doit encore valider les ventes d’Alisson et/ou de Radja Nainggolan pour être en mesure de conclure définitivement le transfert de Javier Pastore.

Par ailleurs, le média italien précise que le champion de France ne va pas vraiment faire une bonne opération en vendant Pastore à Rome plutôt qu’à West Ham. Effectivement, l’offre salariale est plus conséquente de la part de West Ham pour Pastore. Surtout, la proposition anglaise était bien plus avantageuse financièrement pour le Paris Saint-Germain, par rapport à l'offre de la Roma. Mais le club de la capitale s’est tout de même résolu à vendre son meneur de jeu en Italie. Un transfert qui devrait rapporter environ 22 ME (bonus compris) au PSG. Pour rappel, Javier Pastore était en fin de contrat en juin 2019 dans la capitale française.