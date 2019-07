PSG : Ce Parisien n’a plus faim, il doit partir d'urgence

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Recruté par le Paris Saint-Germain en provenance de Monaco en 2015, Layvin Kurzawa ne s’est jamais imposé comme un titulaire indiscutable dans la capitale française. En effet, ses prestations n’ont jamais convaincu et surtout, son irrégularité est rédhibitoire dans un club tel que le PSG. Néanmoins, un départ ne semble pas à l’ordre du jour en ce mercato estival. Et c’est bien dommage selon Damien Perrinelle, lequel a confié dans l’After Foot sur RMC qu’il était temps que l’ancien Monégasque s’en aille. Et vite.

« Même si le PSG a joué sur un terrain médiocre, il y a quand même mieux à faire, notamment dans l’implication. Il y a de la dilettante dans la défense du PSG. C’est facile de critiquer Kurzawa. Mais, il est au club depuis 2015. Aujourd’hui, il a une chance d’être la doublure de Bernat, d’être impliqué. Il a joué les matchs de préparation, mais en fait, il n’a plus faim. Il n’a plus envie. C’est incroyable de voir ce joueur sur le terrain. Tous les dangers, toutes les approximations, il n’a aucune agressivité… Il faut qu’il parte, qu’il aille voir autre chose. Il faut qu’il se remette en question » a confié le consultant dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si Layvin Kurzawa, qui n’a pas l’intention de partir de Paris, a une chance de s’en aller d’ici la fin du mercato.