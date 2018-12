PSG : Ce milieu a mis la misère aux Parisiens, Tuchel l’a adoré

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Comme cet été, Thomas Tuchel a clairement annoncé sa volonté sur le marché des transferts.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain attend les signatures de deux milieux de terrain, l’un au profil créateur comme Marco Verratti, l’autre plus défensif à la Marquinhos. Et le technicien ne manque pas d’idées, notamment pour la deuxième catégorie. En effet, l’Allemand a craqué pour le Brésilien Allan ! Rien d’étonnant lorsque l’on se souvient des confrontations entre le PSG et Naples en Ligue des Champions.

Omniprésent, le milieu défensif avait surclassé les Parisiens dans les duels. De l’impact physique, du volume de jeu, de la détermination… L’international brésilien représente exactement ce que le champion de France recherche. Contacté par le club francilien, l’agent du joueur Juan Manuel Gemelli a donc rencontré Cristiano Giuntoli pour connaître la disponibilité de son client, raconte le Corriere dello Sport.

Naples refuse mais…

La réponse du directeur sportif napolitain ? Un non sec et catégorique ! Et ce même si le PSG serait prêt à miser 50 M€ sur le milieu de 27 ans. Confirmation lors du point presse du coach Carlo Ancelotti qui a assuré que Naples ne modifiera pas son effectif cet hiver. En tout cas, le média italien envisage quand même un transfert d’Allan, ainsi que l’arrivée de Nicolo Barella (21 ans, Cagliari) pour le remplacer.