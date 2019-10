PSG : Ce latéral épate la L1, Paris s'en mêle au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, SCO.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain flairait le bon coup en s’offrant les services de Juan Bernat contre seulement 5 ME.

Un an plus tard, le bilan de l’Espagnol dans la capitale est très positif, avec notamment des performances abouties en Ligue des Champions. Mais en juin prochain, le PSG devrait à nouveau se mettre en quête d’un latéral gauche puisque Layvin Kurzawa sera en fin de contrat. Et pour succéder à l’international français, le champion de France en titre explore une piste made in Ligue 1, à en croire les informations obtenues par L’Equipe.

Cette piste mène à Rayan Aït-Nouri, le jeune latéral gauche de 18 ans évoluant au SCO d’Angers. Selon le quotidien national, le Paris Saint-Germain a « pris des renseignements » concernant la situation de celui qui a récemment été appelé en Equipe de France espoirs. Sans pour l’instant aller plus loin, alors que Angers, très bon vendeur ces dernières années, a fixé le prix d’Aït-Nouri à 15 ME en dépit d’un contrat très courte durée (jusqu’en 2021). Reste maintenant à voir si le PSG activera cette piste à l’avenir et si oui, à quel moment : au mercato hivernal ou l’été prochain, lorsque Layvin Kurzawa fera ses cartons…