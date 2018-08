PSG : Ce joueur à 30ME dit officiellement non à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Pour l’heure, le mercato du Paris Saint-Germain est très calme dans le sens des arrivées. Et pour cause, Gianluigi Buffon est la seule recrue estivale du PSG. Le club francilien cherche pourtant à se renforcer, notamment au milieu de terrain. Dans cette optique, la piste Pedrinho a été révélée par L’Equipe il y a quelques jours. Celle-ci serait néanmoins onéreuse pour Paris puisqu’il faudra débourser 30ME pour le déloger des Corinthians.

De son côté, le joueur ne semble pas vraiment avoir envie de rallier la France. Dans une interview accordée au journal portugais A-Bola, il a confié vouloir « construire (son) histoire » avec le club brésilien. « J’ai vu la nouvelle, mais j’ai demandé à mon agent de ne rien me dire parce que je veux continuer ici, je veux construire mon histoire avec le club et récompenser les supporters de toute l’affection qu’ils m’ont démontrée. Il n’y a rien, ce ne sont que des spéculations, ma tête est ici et je veux écrire l’histoire ici » a-t-il confié. Encore une piste à oublier pour Antero Henrique ? Les prochains jours seront sans doute riches en enseignements dans ce dossier.