PSG : Ce jeune milieu vaut 120 ME, Paris est sur le coup

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Par rapport à l’enveloppe prévue pour recruter cet hiver, le Paris Saint-Germain a fourni un très gros effort afin de faire venir Leandro Paredes pour plus de 40 ME.

Ce n’est pas forcément la sentinelle recherchée en premier lieu, mais il s’agit d’un renfort plus que précieux dans un secteur de jeu en pénurie. Mais après avoir raté Frenkie De Jong de peu, le PSG recherche toujours un milieu récupérateur ou relayeur, si possible avec un gros potentiel pour l’avenir. Un profil qui correspond à Gedson Fernandes. Selon le quotidien A Bola, le PSG a mis dans son viseur le joueur du Benfica Lisbonne, qui a récemment signé un contrat longue durée avec les Aigles jusqu’en juin 2023.

Un élément difficile à aller chercher donc, surtout que le club lisboète a apposé une clause libératoire à 120 ME. Des tarifs volontairement prohibitifs même si les clubs portugais ont aussi l’habitude de ne pas retenir leurs joueurs en cas de belles offres. Cela pourrait bien tomber cet été, surtout que Liverpool est également sur les rangs de ce joueur capable de jouer devant la défense ou un peu plus haut. En tout cas, les performances du milieu de 20 ans avec son club ne passent pas inaperçu, puisqu’il a déjà fait son apparition en équipe nationale, et compte deux sélections au compteur.