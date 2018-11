PSG : Ce défenseur « monstrueux » répond à l’intérêt de Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Fin septembre, après une défaite de Manchester United à West Ham (3-1), José Mourinho soulignait la performance d’un joueur en particulier. Il s’agissait d’Issa Diop, recruté par les Hammers en provenance de Toulouse cet été contre plus de 20ME. « Félicitations au scout qui a repéré ce gamin de 21 ans. Issa Diop est un monstre. Il a dominé tous les duels » expliquait alors l’entraîneur de Manchester United. Il n’en fallait pas plus pour lancer la rumeur Issa Diop à MU, mais d’autres clubs seraient également intéressés… dont le Paris Saint-Germain.

Interrogé par beIN SPORTS, le joueur a répondu à cet intérêt. En bottant en touche… « Le PSG ? Je ne sais pas du tout. J’ai appris l’information comme vous. On me l’a envoyé sur les réseaux sociaux. Peut-être mon agent est au courant (rires). Il faut voir avec lui. En tout cas, je suis très bien à West Ham. Je prends du plaisir à découvrir la Premier League chaque week-end. Manchester United ? Je ne sais pas non plus. Il faut voir avec mon agent, je me contente du terrain. Si je vais faire mes 5 ans (la durée de son contrat, ndlr) à West Ham ? Je ne sais pas. Là, c’est le tout début. Si je dois les faire, je les ferais, si je dois partir, je partirais. Mourinho, il a dit ça dans une interview. C’est toujours plaisant quand un grand manager comme lui dit ce genre d’éloges mais ça ne va pas changer ma carrière et ma vie » a confié Issa Diop. Une chose est sûre, il faudra signer un gros chèque pour convaincre West Ham de vendre l’ancien capitaine de Toulouse. Toujours dans le viseur de l’UEFA, le PSG en est-il capable dans un futur proche ?