PSG : Ce crack à 120 ME explose, c'est grâce à Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1, Bundesliga.

Leader du championnat allemand avec le Borussia Dortmund, Jadon Sancho fait partie des joueurs ayant totalement explosé cette saison.

Virevoltant, l’ailier de 18 ans totalise 9 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues. Des performances qui ont fait exploser sa cote puisque selon la presse britannique, c’est une somme comprise entre 100 et 120 ME qu’il faudra débourser pour s’offrir celui qui figure notamment dans la short-list de Manchester United et du PSG au mercato. Sur la chaîne Youtube officielle du Borussia Dortmund, le joueur a d’ailleurs confié que son exemple n’était autre qu’un certain Kylian Mbappé…

« Heureusement, j'ai des gens formidables autour de moi pour garder les pieds sur terre et l'humilité. Je suis reconnaissant de les avoir autour de moi pour me dire que je n'en fais pas assez. Il y a des gens comme Mbappe qui font des choses folles au PSG. C'est le genre de personnes avec qui j'ai besoin de rivaliser, car il est si jeune et moi aussi. Cela me pousse toujours quand je vois Mbappe et Marcus Rashford aller bien parce que je sais qu'ils me regardent probablement et voient ce que je fais et que ça les pousse probablement. C'est bon de voir que les autres jeunes joueurs vont bien » a lâché le jeune attaquant anglais, admiratif devant la jeune carrière de Kylian Mbappé, et qui rêve de faire aussi bien dans les prochains mois.