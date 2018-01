PSG : Ce coup de coeur d'Henrique qui va coûter très cher à Tottenham

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Liga.

Alors que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid courtisent Dele Alli durant le mercato, Tottenham entend bien mettre tout le monde d'accord en prolongeant sa pépite.

Depuis 2015, date de son arrivée à Tottenham en provenance de MK Dons (League One), la cote de Dele Alli n'en finit plus de grimper. Estimé à 171 ME par l'observatoire du football du CIES, le milieu offensif est donc considéré comme le sixième joueur le plus cher au monde à l'heure actuelle. Un signe qui montre que l'international anglais casse la baraque chez les Spurs. Pas étonnant donc de le retrouver dans le viseur de très grands clubs européens comme le Real Madrid ou le PSG, qui s'intéresse au joueur de 21 ans par l'intermédiaire d'Antero Henrique. Si le club parisien rêverait de le recruter pour renforcer son entrejeu au cours des prochains mois, cela s'annonce plus que compliqué...

Puisque selon le Daily Mail, Mauricio Pochettino est déterminé à garder ses meilleurs joueurs pour que Tottenham continue de monter en grade dans la hiérarchie européenne. Et la priorité, outre Harry Kane, se nomme Dele Alli, compte tenu de son importance pour l'équipe. Encore sous contrat jusqu’en 2022, l'Anglais pourrait bientôt prolonger. Pour bloquer leur star, les dirigeants londoniens ont donc entamé des discussions informelles pour le revaloriser, avec un nouveau contrat lucratif de 5,4 ME par an alors qu'il dispose actuellement d'un salaire annuel de 2,7 ME. Pour éloigner le PSG et le Real, la formation de White Hart Lane est donc prête à faire des folies, tout en étant convaincu que Dele Alli veut rester. Autant dire que Paris va se mettre en position d'attente, et pourrait renoncer à ce coup de coeur s'il venait vraiment à prolonger avec Tottenham.