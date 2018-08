PSG : Ce chouchou de Tuchel sera difficile à ramener à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Le mercato ferme ses portes dans 15 jours et pour l’heure, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas trouvé son milieu défensif.

Pourtant, ce poste était une priorité de l’état-major francilien après le départ à la retraite de Thiago Motta. Et alors que la piste Ngolo Kanté est vite devenue impossible à concrétiser pour le PSG, l’état-major parisien semblait intéressé par Julian Weigl, le milieu défensif du Borussia Dortmund, très apprécié par son ancien entraîneur Thomas Tuchel. Une nouvelle piste à oublier pour le champion de France en titre ? C’est bien possible…

Dortmund dit non à un départ de Weigl

En effet, Sport Bild affirme que le Borussia Dortmund n’a plus du tout l’intention de vendre son international allemand de 22 ans. En effet, les dirigeants allemands ont entériné la décision de se séparer de Sebastien Rode et donc de conserver à tout prix Julian Weigl pour ne pas se retrouver en sous-effectif dans ce secteur de jeu. Autant dire qu’à moins d’une offre stratosphérique, le Paris Saint-Germain peut définitivement zapper cette piste qui était pourtant assez séduisante sur le papier. L’étau commence à sérieusement se resserrer pour le Paris Saint-Germain et en attendant, c’est Lassana Diarra qui se frotte les mains…