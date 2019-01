PSG : Ce bricolage made in Tuchel est parti pour durer à Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Coupe de France.

Privé de Marco Verratti mais également de Lassana Diarra et Adrien Rabiot, Thomas Tuchel doit composer avec ce qu’il lui reste au milieu de terrain. Et pour le match de Coupe de France face à Strasbourg mercredi, l’Allemand alignera de nouveau Dani Alves dans ce secteur de jeu. Satisfait du rendement de l’ancien latéral de Barcelone, Thomas Tuchel a justifié sa décision en conférence de presse ce mardi.

« Demain Dani Alves va jouer au milieu de terrain. C’est clair pour moi. Il a été extraordinaire contre Amiens et Guingamp. Il est important avec sa mentalité et sa qualité. Je suis heureux de le voir jouer comme ça. Après, je dois décider si on joue avec Draxler, qui est une option plus offensive, ou avec Marquinhos (pour accompagner Alves). Il peut faire les deux (récupérateur et relayeur). Il est agressif et peut jouer très vite. Il est très intelligent, il le démontre à chaque entraînement. Et en match, sur sa passe décisive (pour Neymar) contre Guingamp. Il comprend le jeu, sent la situation, il a le courage nécessaire. Il sait quand il faut jouer simple, ne réduit pas la vitesse du jeu. C’est très important pour nous » a expliqué un Thomas Tuchel visiblement sous le charme de sa nouvelle trouvaille. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu’il ne souhaite plus le renfort d’un milieu défensif au mercato…