PSG : Cavani vise ce record d'un autre temps

Dans : PSG, Ligue 1.

Véritable machine à buts du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani s’envole au classement des meilleurs réalisateurs du championnat. Avec 17 buts, il a trouvé la mire toutes les 69 minutes cette saison en Ligue 1, soit bien mieux que la moyenne déjà ébouriffante d’un but par match. Et encore, l’attaquant uruguayen a manqué deux pénaltys, face à Lyon et Troyes. L’ancien napolitain arrive pour le moment à faire encore mieux qu’un certain Zlatan Ibrahimovic, qui avait terminé la saison 2015-16 avec 38 buts au bout des 38 matchs.

Mais l’attaquant de la Céleste peut-il aller encore plus haut, en allant chercher l’incroyable record de Josip Skoblar, qui avait marqué 44 buts sur la saison 1970-1971 avec l’Olympique de Marseille ? S’il continue sur sa lancée actuelle, Cavani a les moyens d’aller chercher ce record mythique du championnat de France, et qui semblait inatteignable depuis près de 50 ans. En attendant, l’attaquant parisien n’a besoin désormais que de quatre buts pour battre le record du club, et ainsi mettre aux oubliettes un certain Zlatan Ibrahimovic. Ce sera déjà une sacrée performance.