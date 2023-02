PSG : Daniel Riolo attaque frontalement Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG cherche à tout prix à prolonger Lionel Messi. Pour Daniel Riolo, cette volonté de la part de Nasser Al-Khelaïfi démontre que le dirigeant qatari est à la ramasse.

L’idée de tout tenter pour prolonger le contrat de Lionel Messi ne fait clairement pas l’unanimité dans certains médias, et notamment sur RMC. Jérome Rothen a pris la parole de manière musclée pour faire comprendre qu’il était temps de mettre fin à l’aventure de l’Argentin. « Il y a quelque chose qui me dit que la prolongation de Messi serait une bêtise. Prolonger Messi est une mauvaise idée. En plus, en termes d'image, je ne comprendrais pas que Messi prolonge. Il ne met pas le club en avant et ne remercie pas les supporters. Il n'a jamais un geste agréable », a notamment balancé l’ancien milieu de terrain du PSG. Un avis largement partagé par son collègue Daniel Riolo, qui comme d’habitude va encore plus loin. Pour lui, c'est vraiment de la bêtise pure de voir que Nasser Al-Khelaïfi cherche à conserver un joueur qui ne représente pas l’avenir, et n’apporte rien au club de la capitale sur les années prochaines, en dehors de ses contrats commerciaux.

"C'est quoi le projet sportif du PSG ?"

PSG : Lionel Messi viré, Paris se déchire https://t.co/doP0F1QKYV — Foot01.com (@Foot01_com) February 7, 2023

« Si j’étais le PSG et que j’étais un petit peu intelligent, je ne ferais rien avant les 1/8e de finale. Pour ne pas le froisser lui par rapport à ce qu’il veut aussi. Peut-être que que Messi n’a pas non plus exprimé ce qu’il veut. Si je suis éliminé, et qu’il ne reste donc plus que le championnat, je me dis que ce n’est pas une bonne idée de le prolonger. Il fait la gueule la fin de la saison et au revoir tout le monde. J’espère que c’est la réflexion qui anime Luis Campos et les dirigeants parisiens. Quelle est l’évolution du club si tu continues encore avec Neymar et avec Messi ? Qu’est-ce-que tu veux, à un moment tu en auras vendu assez des maillots en Chine et en Asie ? C’est quoi le projet sportif, c’est aberrant. Est-ce que sur terre il peut y avoir quelqu’un qui connait un peu le ballon pour me convaincre que c’est une bonne idée de prolonger Messi l’année prochaine. Je ne comprends pas et je ne pourrais pas parler avec quelqu’un de censé avec un cerveau normal qui me dit que c’est une bonne idée », a livré Daniel Riolo, pour qui les dirigeants du PSG, Nasser Al-Khelaïfi en tête, se trompent totalement en discutant avec Lionel Messi d’un nouveau contrat.

Un message qui ne sera certainement pas entendu du côté du Qatar, où Lionel Messi vient d’être sacré champion du monde. L’Argentin se dirige vers un 8e Ballon d’Or et la volonté de Nasser Al-Khelaïfi est de prolonger à tout prix l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. En revanche, et Daniel Riolo a certainement vu juste sur ce plan, la suite de la Ligue des Champions sera certainement décisive en ce qui concerne l’avenir de La Pulga. Lionel Messi se laisse donc le temps de la réflexion, et ne veut pas précipiter les choses, alors que le PSG serait plutôt partant pour le faire signer au plus vite histoire d’éviter de relancer les rumeurs à des moments importants de la saison. Mais l’Argentin a désormais suffisamment d’expérience pour se concentrer sur le ballon, ce qu’il fait très bien actuellement.