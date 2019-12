PSG : Cavani trop aimé, malaise chez les supporters

Dans : PSG.

L’année 2019 est à ranger aux oubliettes pour Edinson Cavani, qui a accumulé les pépins physiques, et a finalement manqué plus de matchs que Neymar.

Cela n’égratigne pourtant pas l’amour des supporters pour le meilleur buteur de l’histoire de leur club. Bien au contraire, malgré ses absences régulières, comme pour les deux derniers matchs de l’année civile, l’Uruguayen est toujours acclamé dans un climat légèrement frondeur. Pourtant, on ne peut pas dire que son rival, Mauro Icardi, ait causé le moindre trouble que ce soit sur le terrain ou en dehors. Il est d’ailleurs apprécié. Mais le soutien marqué des supporters pour Cavani dérange, surtout quand il est fait pour semer le trouble. La preuve avec la chanson spéciale pour Cavani entonnée au moment où l’Argentin entrait sur la pelouse, ce mercredi face au Mans. Rebaptisé le Cavani Ultra Paris, le CUP agace le reste des supporters parisiens avec cette adulation exagérée pour beaucoup.



« J’ai trouvé ça indécent et, pire que ça, humiliant et contre-productif pour Icardi. Je peux comprendre qu’on soutienne Cavani, qu’on demande du respect pour lui, mais tu entonnes son chant avant ou après le match. Ceux qui font ça ne peuvent même plus dire qu’ils s’en prennent à un joueur qui a pissé sur le club comme ils l’ont fait pour Neymar. Icardi fait son boulot et, en plus, il ferme sa bouche. Pourquoi chanter la gloire de son concurrent si tu ne lui re- proches rien ? », explique ainsi, dans les colonnes du Parisien, Fouzia, supportée du PSG qui fait partie du CUP, mais estime que le soutien exagéré à Cavani a tendance à faire du tort à Icardi et au reste de l’équipe.