PSG : Cavani titulaire à Dortmund ? C’est de plus en plus chaud !

Dans : PSG.

Mauro Icardi sur le banc de touche au coup d’envoi à Dortmund, c’est une possibilité de plus en plus sérieuse au PSG.

Il y a 15 jours, Edinson Cavani vidait quasiment son casier pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Mais cette semaine, après son entrée en jeu contre Lyon et son but dans la foulée, l’Uruguayen est quasiment vu comme un concurrent à Mauro Icardi. Thomas Tuchel a beau freiner des deux pieds en assurant que l’Argentin a besoin de confiance et demeure son buteur vedette après avoir fait toute la saison jusqu’à présent, le doute s’est immiscé. Ancien joueur et entraineur en Ligue 1, Pablo Correa a été interpellé par Le Parisien sur le sort de son compatriote uruguayen. Et pour cet ex-buteur passé longuement à Nancy, rien n’est perdu en vue du match face à Dortmund. Cavani peut inverser la tendance et être titulaire s’il enchaine bien lors des prochains matchs.



« Les gros matchs arrivent et je n’ai aucune certitude sur la capacité d’Icardi de mener loin le PSG. Edinson a un comportement animal devant le but. Il se rend malade quand il rate une occasion. En Ligue des champions, Cavani me paraît plus utile qu’Icardi. Je ne parle même pas de défendre, mais de gêner la première relance de l’adversaire. Icardi gêne très peu cette première relance. Le rythme ? Cavani en manque. Mais cela reste jouable. Il faut qu’il joue l’un des deux matchs de la semaine, Dijon ou Amiens, en entier ou presque. Il a besoin d’être sur le terrain, de se dépenser. Il est encore dans les temps », a prévenu Pablo Correa, persuadé que rien n’est joué dans la lutte entre Icardi et Cavani. On imagine toutefois mal Thomas Tuchel changer ses plans, même si le rendement d’Icardi pose aussi question depuis le début de l’année 2020.