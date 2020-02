PSG : Icardi à Paris, un coup de maître signé… Antero Henrique !

Dans : PSG.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain réalisait un incroyable coup sur le marché des transferts en s’attachant les services de Mauro Icardi, prêté avec option d’achat.

Avec déjà 18 buts toutes compétitions confondues sous les couleurs du PSG, l’international argentin s’avère être un réel renfort pour l’équipe de Thomas Tuchel. Mais alors que l’on pensait à un coup de génie signé Leonardo, il semblerait finalement que ce deal ait été amorcé bien en amont par un certain… Antero Henrique. C’est tout du moins ce que Soccer Link affirme en ce début de semaine. Effectivement, le média révèle que l’ancien directeur sportif du PSG est resté très actif pour le compte du Qatar en menant à bien les dossiers Mandzukic, Nakajima et Han Kwan-Son à Al-Duhail par exemple.

Le média indique ensuite que c’est bel et bien Antero Henrique qui a amorcé les signatures de Keylor Navas et de Mauro Icardi. Selon le média, le Portugais a été le premier à discuter avec Wanda Nara afin d’obtenir le renfort de l’ancien attaquant de l’Inter Milan. « Il discutait avec tout le monde pour voir quoi faire mais le clan Icardi était tout de suite d’accord. Mais oui Leonardo a fait une plus grande part de ce transfert ! » précise le média, qui indique par ailleurs qu’au poste de gardien, Antero Henrique souhaitait initialement faire venir David De Gea à Paris. Finalement, Leonardo a tranché en faveur de Keylor Navas, qui avait débuté les négociations avec le PSG lorsque Antero Henrique était encore en place. La preuve en tout cas qu’Antero Henrique, désormais fortement pressenti pour rejoindre Manchester United, a été très utile en coulisses au Paris Saint-Germain…