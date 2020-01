PSG : Cavani sur le départ, Leonardo vise Slimani ou Jovic !

Dans : PSG.

Potentiellement à la recherche d’un nouvel avant-centre pour compenser le départ d’Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain a déjà deux pistes en tête.

Entre le club de la capitale et le meilleur buteur de son histoire, l’histoire d’amour est en train de mal finir... Placardisé sous les ordres de Thomas Tuchel, le Matador n’a qu’une seule envie en ce mois de janvier : quitter le PSG pour rejoindre l’Atletico de Madrid. Si Leonardo n’est pas fermé à l’idée de lâcher son buteur à six mois de la fin de son contrat, le PSG ne bradera pas non plus Cavani. Une somme de 20 millions d’euros serait réclamée. Si celle-ci venait à tomber d’ici à la fin du mercato, Paris voudra forcément recruter un nouvel attaquant pour faire la maille en deuxième partie de saison. Et selon Foot Mercato, le directeur sportif brésilien a d'ores et déjà coché deux noms. Ceux d’Islam Slimani et de Luka Jovic.

Leonardo a contacté Slimani et Jovic

Après une bonne première partie de saison sous le maillot de Monaco, avec sept buts et sept passes décisives en 13 matchs de L1, l'international algérien n’est plus un titulaire. Alors que Keita Baldé lui a pris sa place, le buteur de 31 ans, prêté par Leicester, envisage de faire ses valises dès cet hiver. « Un premier contact a été noué entre le PSG et son représentant Federico Pastorello », explique le média français, pour qui Slimani est aussi courtisé par Tottenham. Concernant l’attaquant du Real, la donne est différente. En difficulté à Madrid, avec un seul but marqué en 18 rencontres, et dans l’ombre de Benzema, l’international serbe n'envisagerait pourtant pas de quitter la Liga. Mais l’intérêt du PSG pourrait bien le faire changer d’avis. « Leonardo a approché l’agent du joueur pour un possible un prêt jusqu’à la fin de la saison », avoue FM. Pour remplacer Cavani, le dirigeant brésilien serait donc prêt à tenter un nouveau coup à la Mauro Icardi. Les supporters parisiens aiment ça !