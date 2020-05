PSG : Cavani sacrifie son salaire pour rester à Paris !

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison sportive, Edinson Cavani ne sait pas encore précisément de quoi son avenir sera fait.

L’international uruguayen a été envoyé aux quatre coins du monde depuis le mois de janvier. L’Atlético de Madrid, la Premier League, l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay ou encore les grands clubs de Série A tels que la Juventus Turin ou l’Inter ont tous été associés au meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Pourtant, les dernières tendances indiquent clairement que Cavani est parti… pour rester une saison supplémentaire, au moins, dans la capitale française. Et pour cause, La Chaîne L’Equipe indique à la surprise générale que l’Uruguayen est prêt à baisser son salaire de près de moitié pour prolonger de deux ans (une année plus une seconde en option). Dans le détail, l’ancien Matador de Naples accepterait une diminution de 40 % en passant de 12 ME net par an à 7 ME net.

Info donnée dans @lequipedusoir

👇🏼

Cavani prêt à baisser son salaire de près de moitié pour prolonger au @PSG_inside . Il aimerait un contrat de deux ans (même 1+1) . À suivre #Mercato #TeamPSG #PSG #Cavani — Messaoud Benterki (@m_benterki) 21 mai 2020

Un geste à saluer car très rare dans le football moderne. Mais pour Bertrand Latour, invité à réagir à cette information sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, la démarche de Cavani est finalement assez logique. « On ne doit pas en venir à saluer ce qui est une simple banalité, à savoir de baisser son salaire à cet âge pour rester au Paris Saint-Germain. 7 ME par an c’est peut-être la norme au PSG mais dans les autres clubs, tu n’as pas dix mecs qui touchent un tel salaire même si pour Cavani cela représente une diminution. Je ne lui fais pas un procès d’intention, je vous dis simplement comment j’interprète cette information. Moi, cela me paraît assez logique qu’il fasse cet effort s’il veut rester au PSG car pour moi s’il ne fait pas ça, il ne peut pas rester. D’autant qu’il a peut-être fait son étude de marché et il a bien vu que ni l’Atlético de Madrid ni aucun club n’était en mesure de lui offrir ce qu’il touche actuellement à Paris » a indiqué l’ancien journaliste de RTL, pour qui il n’y a pas non plus de quoi faire une statue à l’attaquant du PSG. Reste que ce geste fort contribuera à augmenter encore un peu plus la cote d’amour d’un joueur décidemment différent des autres auprès des supporters parisiens.