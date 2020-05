PSG : Icardi ou Cavani, le Qatar ne doit pas choisir !

Dans : PSG.

L’été prochain, le Paris Saint-Germain devra effectuer des choix forts au mercato, notamment dans le secteur offensif concernant l’avenir de Mauro Icardi et d’Edinson Cavani.

L’attaquant argentin est prêté avec option d’achat par l’Inter Milan tandis que le Matador uruguayen est en fin de contrat à l’issue de la saison. Selon toute vraisemblance, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi vont devoir trancher entre les deux attaquants afin de savoir qui poursuit l’aventure dans la capitale française. A moins que contre toute attente, Mauro Icardi et Edinson Cavani restent tous les deux à Paris et se partagent l’affiche la saison prochaine à la pointe de l’attaque francilienne ? La possibilité n’est pas à exclure selon Laure Boulleau, laquelle a indiqué sur l’antenne de Canal Plus que Paris ne ferait pas une erreur en conservant les deux buteurs. Bien au contraire…

« Je pense que le mercato doit être pragmatique au PSG. Il faut aller à l’essentiel car les conséquences économiques de la crise sont énormes pour tous les clubs. Le Paris SG doit garder son ossature, il faut simplement changer les latéraux selon moi. En attaque, je conserverais à la fois Icardi et Cavani dans la mesure du possible. Je pense que ce genre de buteurs sont très compliqués à trouver dans le contexte actuel. Ils sont restés sur Dortmund où cela s’est très bien passé. Le groupe s’est soudé. C’est prendre un risque d’aller chercher un nouveau buteur d’autant que Mauro Icardi a apporté une concurrence très bonne et très saine dans ce secteur de jeu. C’est ce qu’il fallait au club. En revanche, bien évidemment, cela a un prix… » a indiqué la consultante du Canal Football Club, persuadée qu’il n’y a finalement que des avantages à conserver à la fois Mauro Icardi et Edinson Cavani. Un constat qui sera certainement partagé par de nombreux supporters du PSG.