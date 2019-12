PSG : Cavani sacrifié cet hiver, coup de tonnerre au mercato !

Dans : PSG.

Avec seulement 8 apparitions en Ligue 1 dont 4 titularisations, Edinson Cavani est clairement passé à côté de sa première partie de saison avec le Paris Saint-Germain.

Entre blessures à répétition et féroce concurrence, l’international uruguayen de 32 ans ne s’impose plus comme un titulaire à part entière de Thomas Tuchel dans la capitale française. Et à six mois de la fin de son contrat au PSG, on peut dire que l’histoire est sur le point de se terminer entre le champion de France en titre et le meilleur buteur de son histoire. Le chapitre pourrait même se clore plus rapidement que prévu puisque ce lundi, Sky Sports fait une annonce totalement inattendue sur l’avenir d’Edinson Cavani.

En effet, le média affirme qu’un accord de principe a d’ores et déjà été trouvé entre le n°9 du Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid, sur les bases d’un contrat de 3 ans. Plus surprenant, des discussions seraient en cours entre les deux clubs afin de transférer Edinson Cavani dès le mois de janvier, et permettre ainsi à l’Atlético de compter sur un renfort de luxe pour la seconde partie de saison. Bien décidés à ne pas prolonger le contrat de leur attaquant, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ne sont pas fermés à un départ hivernal de Cavani, lequel permettrait même au PSG de récupérer une indemnité de transfert, même faible. Du côté des Colchoneros, on aimerait cependant se séparer de Thomas Lemar ou de Diego Costa avant de valider définitivement ce deal qui, s’il se conclut, serait assurément le gros transfert de l’hiver en Europe.