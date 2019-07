PSG : Cavani plan B de l'Inter, son salaire ne fait plus peur !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Présent actuellement en Chine avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani fait énormément parler de lui ce dimanche en Italie. En effet, le quotidien sportif Tuttosport affirme que les dirigeants de l'Inter, qui a battu samedi le PSG en amical, ont fait de l'attaquant uruguayen du Paris SG leur cible prioritaire si aucun accord n'est possible avec Manchester United pour faire venir Romelu Lukaku. L'Inter offre 70ME plus des bonus pour s'offrir l'attaquant belge, mais les Mancuniens exigent 80ME cash. Face à cet écart, les dirigeants lombards travaillent donc sur le dossier Edinson Cavani.

Et si pendant longtemps le salaire colossal du Matador au Paris Saint-Germain, à savoir près de 12ME net par saison, était impossible à financer, le fait de savoir qu'Edinson Cavani n'avait plus qu'un an de contrat au PSG permet à l'Inter d'envisager un deal permettant de finalement offrir au buteur un salaire digne de son rang et finalement pas si loin de ce qu'il empoche actuellement sous le maillot parisien. Tant que l'attaquant n'aura pas prolongé au Paris SG, ce genre de rumeur risque de circuler encore longtemps, ou du moins jusqu'à la fin du mercato estival 2019.