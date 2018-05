PSG : Cavani interdit de rejoindre l'Atlético pour des raisons tactiques ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Dans le viseur de l’Atletico Madrid en vue du prochain mercato estival, Edinson Cavani ne devrait pas faire l'affaire aux yeux des recruteurs espagnols.

Après s'être adjugé l'Europa League version 2018, face à l'OM mercredi au Groupama Stadium de Lyon (3-0), l’Atletico Madrid aura un unique objectif pour la saison prochaine : jouer la finale de la Ligue des Champions dans son Estadio Metropolitano. Pour retrouver les sommets européens, comme cela a été le cas en 2014 et 2016 lors des défaites contre le Real, les Colchoneros vont se renforcer lors du prochain mercato. Encore un peu plus riche depuis l'arrivée dans le capital d'Idan Oifer, un entrepreneur israélien dont la fortune est estimée à trois milliards de dollars, l’Atleti souhaite recruter un très grand attaquant, surtout si Antoine Griezmann venait à faire ses valises en direction du Barça. Et Edinson Cavani est une réelle piste, même si elle ne semble pas encore prioritaire.

« Il n’existe aucun accord entre Cavani et l’Atletico, contrairement à ce qui a été annoncé. A fortiori, Diego Simeone estime que l’attaquant uruguayen ne serait pas complémentaire avec Diego Costa, pour se substituer à Antoine Griezmann. Par ailleurs, l’agent d’El Matador doit rencontrer Nasser Al-Khelaïfi avant la fin de saison pour évoquer son avenir », a détaillé Paris United, qui évoque clairement des raisons tactiques pour empêcher l'arrivée de Cavani chez les Matelassiers. Il est vrai qu'un duo Cavani-Diego Costa pourrait manquer cruellement de complémentarité.