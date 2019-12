PSG : Cavani et Madrid, un rendez-vous en janvier ?

Dans : PSG.

Alors que l'incertitude plane concernant son avenir immédiat au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani semble avoir clairement décidé d'attendre juin prochain pour rejoindre, libre, l'Atlético Madrid.

Correspondant parisien du média sportif sud-américain UOL, Joao Henrique Marques l’annonce, Edinson Cavani ne quittera pas le PSG en catimini lors de ce mercato hivernal pour rejoindre l’Atlético Madrid. Même s’il est bien conscient qu’aucune offre de prolongation ne lui sera transmise par Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a choisi d’aller au bout de son actuel contrat, c’est-à-dire jusqu’en juin prochain. Et c’est ensuite, une fois qu’il sera libre de tout engagement, qu’il rejoindra l’Atlético Madrid.

Naples a tenté de faire revenir Cavani

Le journaliste précise que les négociations sont déjà largement avancés entre l’attaquant uruguayen et les Colchoneros, au point qu’un pré-contrat sera signé dès le mois de janvier afin de tout régler et de permettre à Edinson Cavani d’avoir l’esprit tranquille. Selon Joao Henrique Marques, Naples a réellement envisagé de faire revenir son ancien joueur, mais le club italien n'a pas eu les moyens financiers de l'Atlético Madrid et n'a pas été en mesure de s'aligner face aux exigences d'El Matador. Le Paris Saint-Germain ne doit donc pas s'attendre à une offensive sur son attaquant lors du mercato d'hiver, Cavani ayant déjà tout prévu pour son avenir de footballeur.