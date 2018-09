PSG : Cavani commercial de luxe pour mettre le FPF au tapis

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Toujours très corporate du côté du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani n'a pas hésité à faire une très belle publicité pour la collection PSG x Jordan.

Jusqu'à maintenant, tout se passe pour le mieux au sein du club de la capitale française en cette nouvelle saison. Vainqueur du Trophée des Champions et intouchable en Ligue 1, avec cinq victoires en autant de journées, le PSG va donc se lancer dans la Ligue des Champions, mardi à Liverpool, avec une grande confiance. Mais il n'y a pas que le sportif qui roule bien à Paris. Au niveau économique, la formation francilienne est notamment en train de mettre tout le monde d'accord dans le cadre du fair-play financier de l'UEFA. Après avoir respecté les règles durant le mercato estival, le PSG a lancé cette semaine une nouvelle gamme de produits Jordan, réalisée par Nike, pouvant rapporter plus de 100 millions d'euros à terme. Si les premières ventes atteignent déjà des records, la hype devrait se poursuivre encore quelques semaines. Ce qui n'étonne pas Edinson Cavani, qui fait sa petite pub sur les réseaux officiels du PSG.

« Trois mots pour décrire le nouveau style du maillot : élégance, discipline et légende. Michael Jordan fut un sportif extraordinaire, une légende dans le monde du sport. Que Paris ait créé avec Nike ce style de maillot, cela représente beaucoup et c’est très important. Je n’aurais jamais imaginé que l’on puisse créer un maillot de football de ce style. Quand nous avons fait le shooting photo, ce fut une surprise. On ressent un sentiment de respect par rapport à ce que nous faisons, c’est pourquoi je trouve que cette collaboration est très belle. Faire partie de cette étape au Paris Saint-Germain, de développer ma carrière ici et de pouvoir porter ce modèle Jordan est quelque chose de très beau et important pour moi. Michael Jordan ? C’est un sportif qui a réalisé des choses magnifiques, merveilleuses pour le sport. Pour nous, c’est une grande fierté de porter ce maillot avec son logo », a balancé, sur la chaîne Youtube du PSG, l'attaquant uruguayen, qui vend donc parfaitement les nouveaux produits du club parisien, et apporte à sa façon un petit coup de pouce à cette juteuse collaboration.