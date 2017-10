PSG : Cavani Ballon d'Or ! Un journaliste de L'Equipe vote pour

Dans : PSG, Ligue 1.

Les matches passent pour le Paris Saint-Germain, et si Neymar et Kylian Mbappé déçoivent un peu, Edinson Cavani aligne lui les copies parfaites ou presque. Si Pierre Ménès, qui n'est pas fan d'El Matador, avoue tout de même que Cavani est un sacré joueur, Bernard Lions va encore plus loin ce dimanche. Pour le journaliste de L'Equipe, le buteur du PSG est digne de remporter le Ballon d'Or. Dans un édito, Bernard Lions justifie et précise sa position concernant Edinson Cavani.

« Après avoir dû courir gauchement à l’ombre de l’éblouissant « Ibra » pendant trois saisons, le voilà aujourd’hui pris en sandwich entre deux futurs Ballons d’Or programmés – le « Ney » à sa gauche, Kylian Mbappé à sa droite – au coeur de la « MCN » parisienne. Ce n’est guère mieux avec la Celeste. Après avoir pâti de l’aura du blondinet Diego Forlan, l’Uruguayen joue à peine de l’épaule avec le mordant Luis Suarez (...) Aujourd’hui, le Parisien qui mériterait le Ballon d’Or France Football, c’est lui. Pour peu, les gens oublieraient qu’il est le troisième Parisien parmi les trente nommés cette année. Et sa présence n’est que justice (...) Lui en est à soixante-quatre réalisations lors de ses soixante-trois derniers matches. Rien que pour cette statistique digne de Messi et de Cristiano Ronaldo, on vote pour El Matador Ballon d’Or. Et pas que du bout des doigts », écrit Bernard Lions, qui va devoir convaincre le jury en charge d'élire le meilleur joueur de l'année.