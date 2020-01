PSG : Cavani à Manchester United, un agent très spécial !

Même si Leonardo n’a pas prévu de lancer les grandes manoeuvres au Paris Saint-Germain durant ce marché des transferts, le directeur sportif aura quand même plusieurs dossiers à gérer en janvier.

Le dirigeant brésilien devra notamment trancher avec les joueurs en fin de contrat en 2020. Ce qui sera le cas de Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Thiago Silva ou Edinson Cavani. Concernant le buteur uruguayen, son avenir dans le club de la capitale s’est complètement assombri cette saison. Relégué au fin fond de la hiérarchie offensive de Thomas Tuchel, derrière les quatre fantastiques Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria, l'international uruguayen pourrait faire ses valises au cours des prochaines semaines. L'Atletico de Madrid le courtise notamment, mais la formation de Liga ne serait pas la seule. Et sur les réseaux sociaux, Rio Ferdinand a glissé une brillante idée autour de Manchester United.

« Juste une pensée… J’aimerais que Manchester United aille à 100 % sur Edinson Cavani. C’est un joueur avec une grande expérience, c’est un buteur, avec une éthique de travail et un grand professionnalisme. Les jeunes joueurs de l'équipe apprendraient beaucoup avec lui. Juste une idée ?! », a questionné, sur Twitter, l'ancienne légende défensive des Red Devils, qui aimerait aussi voir Fabian Ruiz et Kalidou Koulibaly (Napoli) du côté d’Old Trafford. Pour le Matador, l’idée ne serait pas saugrenue, sachant que MU pourrait lui proposer beaucoup plus de temps de jeu que le PSG, même si Martial s’est imposé au poste d’avant-centre pendant cette période des fêtes.

Just thinking.... I would 100% go & get @ECavaniOfficial (Edinson Cavani).



Huge experience, Goalscorer, Work Ethic & Great Pro who the younger players in the squad would learn a lot from! Thoughts?!#AskRio https://t.co/bG2KXAYSUf