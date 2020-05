PSG : Cavani à l'Inter, Icardi à Paris, le Qatar roulé ?

Dans : PSG.

Edinson Cavani va signer à l'Inter, c'est l'annonce faite ce dimanche par les deux grands quotidien sportif italien, alors que le PSG veut conserver Mauro Icardi.

Prolonger Edinson Cavani, qui est en fin de contrat, ou lever l’option d’achat de 70ME de Mauro Icardi, telle est la question pour Leonardo et Nasser Al-Khelaifi. Mais en Italie, et plus précisément du côté de l’Inter, on semble ne pas réellement se soucier des décisions prises du côté du Paris Saint-Germain. Car ce dimanche, la Gazzetta dello Sport et Tuttosport titrent à la Une sur la probable venue d’El Matador à Milan la saison prochaine, l’Inter étant prêt à offrir un salaire record à l’attaquant uruguayen du PSG. Pour la Gazzetta, c’est un contrat de trois ans qui attend le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, tandis qu’un salaire de près de 7,5ME par an est évoqué par Tuttosport, sachant qu’Edinson Cavani ne donnera lieu au paiement d’aucune indemnité de transfert.

Bien évidemment, ce scénario idéal pour la presse italienne est basé sur l’idée simple que les dirigeants parisiens paieront l’option d’achat de Mauro Icardi, et qu’en gros l’Inter paiera le colossal salaire d'Edinson Cavani grâce à une petite partie du transfert de l’attaquant argentin. Un scénario qui serait forcément dur à avaler pour Doha, mais que les deux médias transalpins annoncent comme plus que probable. Du côté du Paris Saint-Germain c'est silence radio à la fois concernant Edinson Cavani, mais également Mauro Icardi, Leonardo préférant laisser l'Inter avancer ses pions avant de faire un choix décisif pour le PSG. Car la seule certitude dans ce double dossier, c'est que Paris ne se retrouvera pas la saison prochaines sans deux attaquants de moins.