PSG : Casemiro, le cadeau de Madrid à Paris !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Casemiro est ciblé par le PSG. Le Brésilien de bientôt 30 ans est un taulier du milieu au Real Madrid et Leonardo aimerait renforcer le milieu parisien avec lui. Loin d'effrayer les Madrilènes, ce potentiel transfert pourrait permettre au Real d'attirer un jeune milieu voulu de longue date.

Le milieu de terrain reste un chantier à ciel ouvert pour le PSG. Leonardo est bien décidé à prendre en main les travaux et recherche le joueur qui pourrait cimenter l'entrejeu parisien. Les seules fondations de ce milieu sont un Marco Verratti aussi précieux que souvent absent. Paris lorgne sur un joueur talentueux, pourquoi pas expérimenté et capable de donner une autre allure à ce PSG. Leonardo est ainsi très intéressé par Casemiro. Le Brésilien, qui fêtera ses 30 ans en février prochain, est un élément important du milieu du Real Madrid, entouré par Toni Kroos et Luka Modric. Cadre de l'équipe madrilène qui a accumulé les succès en Ligue des Champions entre 2016 et 2018, il représente une cible de choix pour bon nombre d'écuries européennes. Pourtant, le Real ne serait pas contre le céder au PSG.

Wilfried Ndidi ciblé par le Real Madrid

En effet, les Madrilènes possèdent un milieu talentueux au palmarès impressionnant mais aussi très vieillissant. Si Casemiro est le plus jeune des trois membres de l'entrejeu, Florentino Perez ne le retiendra pas car il cible déjà un joueur pour le remplacer. Le média nigérian NaijaPR rapporte en effet que le club aux 13 Ligue des Champions cible le milieu de 24 ans, Wilfried Ndidi. Le Nigérian, qui évolue à Leicester, plaît à Florentino Perez et à Carlo Ancelotti. Venu remplacer en 2017 N'Golo Kanté chez les Foxes, il avait déjà été dans le viseur du technicien italien en 2019 quand ce dernier était sur le banc d'Everton. Finalement, face au refus de Brendan Rodgers de lui vendre Ndidi, Ancelotti avait du se résoudre à prendre Allan à Naples. Cette fois-ci, au sein de la Maison Blanche, Ancelotti et son président Florentino Perez peuvent nourrir l'ambition d'attirer dans leurs filets le joueur Nigérian même si cela leur coûterait au moins 60 millions d'euros.