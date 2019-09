PSG : Cascade d'absents, Tuchel annonce un gros turn-over

Dans : PSG, Ligue 1.

Présent en conférence de presse à la veille du match face à Reims, Thomas Tuchel a annoncé la liste habituelle des mauvaises nouvelles.

Et l’attaque sera encore une fois décimée avec les absences confirmées de Cavani, Icardi et Mbappé. Dans les autres secteurs de jeu, les Allemands Kehrer et Draxler sont toujours forfaits, tout comme Dagba. De quoi laisser le champ libre pour Meunier, présent en conférence de presse auprès de son entraineur ce mardi, ce qui est tout sauf un hasard. Tuchel a en tout cas confirmé que le turn-over serait de mise pour cette rencontre. « Les joueurs manquent, la qualité manque, c'est clair. Avec la succession des matchs, ce n'est pas possible de laisser toujours les mêmes joueurs jouer. On a seulement deux jours pour récupérer. Nous sommes attentifs à ça », a fait savoir le coach allemand, qui devrait titulariser Leandro Paredes pour cette rencontre au Parc des Princes.