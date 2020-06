PSG : Carrière et business, Mbappé écoute Lassana Diarra

Dans : PSG.

Thiago Silva, Gianluigi Buffon, Edinson Cavani, Neymar… Kylian Mbappé a eu l’occasion de croiser de grandes stars au Paris Saint-Germain.

Mais dans les colonnes du journal L’Equipe, l’attaquant de l’Equipe de France a rendu hommage a un autre joueur très expérimenté, dont le passage au PSG ne restera toutefois pas dans les mémoires. Il s’agit de Lassana Diarra, lequel a effectué une saison au Paris Saint-Germain (19 matchs) après avoir bluffé la Ligue 1 sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Et s’il n’a pas été transcendant sur le terrain, Lassana Diarra était un véritable taulier du vestiaire parisien selon Kylian Mbappé, dont le témoignage est forcément intéressant avec le recul.

« C’était tonton Lass, un grand frère sur lequel tu pouvais compter. Il m’a souvent raconté sa carrière, ses clubs. Il a fait des erreurs, il m’a donc conseillé. Il m’a aidé lors de moments compliqués. Le haut niveau, il connaît. Il sait de quoi il parle. Il a fréquenté beaucoup de clubs, un peu partout d’ailleurs. Il est parti très tôt, et seul, de chez lui. J’ai toujours aimé écouter les anciens. Buffon a aussi été très important pour moi. Mais Lass ne parlait pas uniquement à moi. Il se confiait à ceux qui étaient demandeurs. Il passait aussi beaucoup de temps notamment avec Presnel Kimpembe. Et il a toujours joué ce rôle même quand il ne jouait pas. Et ça, c’est très important. Il avait de la bouteille. Il n’était pas celui qu’on a pu décrire parfois. Lassana était très respecté dans le vestiaire. Ça m’a fait quelque chose de le voir partir. Ça m’a fait aussi quelque chose de voir partir Buffon. Lass m’avait parlé de ses projets, je savais ce qu’il avait envie de faire mais je ne pensais pas que ça allait marcher aussi fort. Car ça marche très fort. Je suis encore en contact avec lui » a confié Kylian Mbappé dans une interview surprenante, mais qui rappelle à tout le monde que Lassana Diarra a joué un an au PSG. On aurait presque tendance à l’oublier…