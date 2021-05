PSG : Carine Galli remballe Neymar et Mbappé

Dans : PSG.

Cet été, Neymar et Kylian Mbappé aimeraient disputer les Jeux Olympiques, quitte à rater le début de la saison avec le PSG.

En toute logique, le Paris Saint-Germain devrait s’opposer aux demandes de Neymar et de Kylian Mbappé. Et pour cause, les Jeux Olympiques ne sont pas calés sur des dates de la FIFA et par conséquent, Neymar et Mbappé manqueraient le début de la saison s’ils faisaient le déplacement à Tokyo. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Carine Galli a abondé dans le sens des dirigeants du Paris SG. Pour la consultante, il est totalement logique que le PSG refuse de libérer Neymar et Mbappé pour les Jeux Olympiques au vu des investissements financiers du club de la capitale pour qu’ils jouent et qu’ils soient performants avec Paris. Et cela dès le début de la saison de Ligue 1…

« Le PSG n’est pas un jambon ni une banque, à un moment il faudrait que les joueurs soient capables de faire des saisons pleines. Les stars doivent s’investir à Paris, Neymar a déjà fait les Jeux Olympiques avec le Brésil, il est même champion olympique. Il y a un moment, ce n’est pas possible d’avoir des stars à moitié pour le PSG car ils rateraient plusieurs semaines et ensuite, Neymar et Mbappé auraient des vacances s’ils faisaient les Jeux Olympiques. Ce n’est pas possible. Le PSG doit être ferme et malheureusement, le patriotisme de Mbappé restera à la maison cet été » a argumenté la journaliste, pour qui il est assez évident que le Paris Saint-Germain refusera de libérer Neymar pour disputer les Jeux Olympiques avec le Brésil, de même que Kylian Mbappé avec la France. L’attaquant tricolore a cependant été pré-sélectionné par Sylvain Ripoll, qui rêve bien évidemment de pouvoir compter sur l’attaquant du PSG à Tokyo au cœur de l’été.