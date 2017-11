PSG : Cantona allume Paris, qui répond avec humour

Malgré le très bon début de saison du PSG, Éric Cantona estime que Paris n'est pas encore un très grand club sur la scène européenne.

Depuis le lancement de la nouvelle saison, le club de la capitale française impressionne. Encore et toujours invaincu, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, le PSG est inarrêtable. Mercredi soir, grâce à sa victoire 7-1 contre le Celtic, Paris a même battu le record de buts marqués sur une phase de groupes de C1 avec 24 réalisations en cinq journées. Une statistique qui prouve bien que la formation francilienne fait partie des favoris de la Ligue des Champions cette saison, surtout avec son attaque de feu, composée de Mbappé, Cavani et Neymar. Sauf que tout ceci ne suffit pas à Éric Cantona...

« Le PSG ? Ils ont deux grands joueurs, Pastore et Ben Arfa, mais ils ne jouent pas. J'adore Pastore, il joue pour Paris, mais ne joue pas dans cette équipe. Pastore est très spécial. À chaque touche de balle, il vous surprend. Il va donner le ballon à quelqu'un que vous n'aviez pas vu avant. Il joue pour l'Argentine, un grand pays, mais il ne joue pas à Paris, un petit club. Mais ils ont beaucoup d'argent, donc c'est un grand club », a balancé, sur la chaîne YouTube Full Time DEVILS, Cantona, qui fait le buzz en tapant sur le club de la capitale. Un traitement qu'il déplorait il y a quelques années de cela dans une phrase restée célèbre, et que le PSG s'est chargé de lui rappeler avec à-propos.

« When the seagulls follow the trawler, it is because they think 🐟 will be thrown into the sea. » https://t.co/CZbeU8YZCl