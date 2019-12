PSG : Can, Paredes, le mercato prend feu au réveillon

Dans : PSG.

Ces dernières semaines, un joueur s’est fait une place de tout premier choix dans l’esprit de Thomas Tuchel à Paris, il s’agit de Leandro Paredes.

L’international argentin monte enfin en puissance, un an après son transfert en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg. Et c’est au moment où il devient une réelle alternative dans le onze de départ de Thomas Tuchel… qu’un départ est évoqué pour l’ancien de la Roma. En effet, le Corriere dello Sport et la Stampa indiquent en ce début de semaine qu’un départ vers la Juventus Turin est de plus en plus envisagée pour Leandro Paredes, dans le cadre d’un échange avec Emre Can dès cet hiver.

Au cours des dernières heures, les dirigeants de la Juventus Turin auraient pris la décision d’accélérer les discussions avec le Paris Saint-Germain afin de boucler cet échange. Pour rappel, Leonardo apprécie tout particulièrement le profil et la polyvalence de l’international allemand, capable d’évoluer au poste de milieu relayeur, de milieu défensif mais également de dépanner en défense centrale. Du côté de la Juventus Turin, on estime beaucoup moins Emre Can puisque ce dernier n’avait pas été retenu par Maurizio Sarri pour disputer la phase de groupes de la Ligue des Champions. Le deal, s’il venait à se conclure, pourrait donc faire les affaires de tout le monde… sauf de Leandro Paredes ? Pour l’heure, la position de l’Argentin dans ce dossier n’est pas encore connue. Mais il se pourrait que le joueur, qui vient enfin de trouver la bonne carburation à Paris, veuille rester dans la capitale française…