PSG : Camavinga et Aurier, Paris à l’assaut !

En plus de cibler Lionel Messi et Mohamed Salah au mercato, le PSG souhaite se renforcer avec un milieu de terrain et un latéral droit.

A en croire les informations obtenues par Le Parisien, le directeur sportif francilien Leonardo est déjà au travail pour renforcer l’effectif du PSG la saison prochaine. Consciente des limites de certains joueurs comme Alessandro Florenzi ou encore Colin Dagba, la direction du Paris Saint-Germain a fait du recrutement d’un latéral droit une priorité. Comme indiqué à plusieurs reprises par la presse anglaise, Serge Aurier est une piste de premier ordre dans l’esprit des dirigeants du PSG. En fin de contrat avec Tottenham en 2022, il présente l’avantage de ne pas être trop cher. Afin d’éviter un départ pour zéro euro dans un an, les Spurs pourraient valider un transfert aux alentours de 15 ME, un prix à peine plus important que celui d’Alessandro Florenzi.

Au milieu de terrain, plusieurs noms circulent activement dans la presse européenne et le nom de Paul Pogba ressurgit régulièrement. Mais à en croire les informations du quotidien francilien, c’est Eduardo Camavinga qui est la piste la plus chaude du PSG. A l’instar de Serge Aurier, le milieu de terrain du Stade Rennais sera en fin de contrat en juin 2022. Et comme l’ex-défenseur de Toulouse, il ne prolongera pas son bail. Courtisé par Dortmund, le Bayern Munich ou encore le Real Madrid, Eduardo Camavinga a communiqué sa décision à Florian Maurice et à Bruno Genesio. Les dirigeants du Stade Rennais ne devraient donc prendre aucun risque et vont se résoudre à vendre leur pépite de 18 ans lors du prochain mercato. Leonardo et Mauricio Pochettino apprécient son profil de milieu de terrain « box to box » aux qualités techniques évidentes. Son prix est cependant une énigme et pour l’heure, aucun chiffre n’a filtré.