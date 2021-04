PSG : Aurier à Paris, c'est 16 ME cash

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain pourrait faire le choix de renvoyer Alessandro Florenzi à l’AS Roma et envisage de faire revenir Serge Aurier.

Très bon offensivement, Alessandro Florenzi n’apporte pas toutes les garanties nécessaires d’un point de vue défensif aux yeux de Mauricio Pochettino et Leonardo. De plus, l’Italien a tendance à se blesser régulièrement, raison pour laquelle Paris hésite très fortement à lever l’option d’achat à 9 ME pour recruter définitivement l’ex-capitaine de la Roma. En cas de départ de Florenzi, le PSG a deux options sur la table : Hector Bellerin (Arsenal) et Serge Aurier (Tottenham). La piste de l’international ivoirien, déjà passé par le Paris SG, est clairement la plus chaude selon le site TodoFichajes.com. Le média espagnol dévoile que Serge Aurier est la priorité absolue de Mauricio Pochettino, qui a côtoyé l’ancien Toulousain chez les Spurs.

En fin de contrat à Tottenham au mois de juin 2022, Serge Aurier n’a toujours pas prolongé. Logiquement, les dirigeants londoniens ne s’opposeront donc pas à son départ. Il n’est en revanche pas dans les habitudes des clubs anglais de brader leurs joueurs, en fin de contrat ou pas. C’est ainsi que Daniel Levy réclame 16 ME au Paris Saint-Germain pour le transfert de Serge Aurier. Une somme logiquement inférieure au prix de vente de l’Ivoirien du PSG à Tottenham en août 2017 (25 ME) au vu de sa situation contractuelle. Reste maintenant à voir si Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo valideront le come-back de Serge Aurier, sans doute bénéfique sportivement mais qui pose un certain nombre de question d’un point de vue de l’image. On se rappelle notamment que le natif d’Ouragahio avait insulté Laurent Blanc sur les réseaux sociaux, ce qui avait fait grand bruit à l’époque. Quoi qu’il en soit, c’est le PSG qui a les cartes en main et qui peut boucler l’affaire à tout moment en cas d’offre à la hauteur des espérances de Tottenham.