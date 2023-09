Dans : PSG.

Si Kylian Mbappé a été réintégré au groupe du PSG, il n'a en revanche toujours pas prolongé son contrat, qui se termine en juin 2024. Le capitaine de l'équipe de France est annoncé avec insistance au Real Madrid.

Le Real Madrid a pris un risque cet été en décidant de ne pas remplacer Karim Benzema. Pour ne rien arranger, les Merengue doivent faire face à une importante vague de blessures dans leur secteur offensif. Kylian Mbappé n'aurait donc pas été de trop pour la formation espagnole. Cependant, la direction, Florentino Pérez en tête, n'a pas fait une croix sur le champion du monde 2018. Et le plan reste toujours clair : le faire signer gratuitement l'été prochain. Pour cela, le Real Madrid reste en contacts avec le clan Mbappé, espérant ne pas le voir signer un nouveau bail avec le PSG. Et quelques doutes subsistent à ce sujet.

Mbappé au Real, une affaire qui roule ?

Il y a quelques semaines, L'Equipe faisait état de négociations ouvertes entre Mbappé et Paris pour la signature d'un nouveau contrat. Un contrat dans lequel l'ancien joueur de Monaco pourrait être vendu l'été prochain à ses conditions. Mais ce scénario, Madrid n'en veut pas et préfère le signer libre. Si la crainte de voir Mbappé échapper aux Merengue grandit, Eduardo Inda, sur le plateau d'El Chiringuito, a rassuré tout le monde : « Kylian Mbappé a dit au Real Madrid d'être calme et qu'il ne prolongerait pas son contrat ». Si cela se vérifiait, on devrait donc tout savoir dès le mois de janvier, alors que Mbappé sera libre de s'engager avec l'équipe de son choix à ce moment. Entre temps, tout porte à croire que le PSG va retenter sa chance pour le prolonger ou au moins le faire renoncer à certaines primes. Nasser Al-Khelaïfi a toujours été clair sur le sujet : le PSG ne veut pas se faire léser en laissant partir le génie tricolore de 24 ans.