PSG : Ça va trop loin, il condamne l’attitude de Paris avec Rabiot

Dans : PSG, Ligue 1.

Plus le temps passe et plus la situation d’Adrien Rabiot s’aggrave au Paris Saint-Germain.

Tout est parti de son refus de prolonger un contrat qui expire en juin prochain. Alors en décembre dernier, la direction a décidé de le mettre à l’écart jusqu’à son départ. Et pour punir son manque de professionnalisme, le club francilien a prononcé la mise à pied du joueur parti en boîte après l’élimination en Ligue des Champions. Difficile de dire si le PSG osera le licencier. Quoi qu’il en soit, le champion de France est déjà allé trop loin selon Damien Degorre, qui dénonce presque un acharnement.

« Rabiot est devenu impopulaire auprès des supporters car il n’a pas prolongé son contrat. Après, je trouve que tout cela est dur pour lui. Sortir en boîte après une élimination, c’est maladroit mais d’autres comme Mamadou Sakho l’ont fait avant lui, a rappelé le journaliste sur la chaîne L’Equipe. Cela fait deux mois qu’il n’est plus dans le groupe, moi je trouve que c’est très sévère de réclamer une grosse sanction comme un licenciement après cet épisode même si je ne suis pas juriste. La situation est tellement tendue entre les deux parties que cela ne me surprend pas quand même. » Pas de surprise non plus dans le clan Rabiot, qui s’attend à se faire éjecter.