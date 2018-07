PSG : Ça négocie dur pour un adjoint de Tuchel

Dans : PSG, Mercato.

En cette semaine de reprise de l’entrainement, le PSG n’est clairement pas au complet.

Si Thomas Tuchel est bien évidemment au rendez-vous, son staff a encore quelques gros trous. Notamment en ce qui concerne son adjoint, qui n’a toujours pas été libéré par le RB Leipzig affirme Bild. Pour laisser filer Zsolt Löw, le club allemand formule de nombreuses demandes, et ne s’en laisse pas compter. Ainsi, le quart de finaliste de la dernière Europa League souhaiterait récupérer non seulement un million d’euros pour libérer le technicien hongrois, mais aussi avoir l’assurance de disputer un match amical face au PSG, en compagnie de Neymar, lors de l’été 2019.

Des demandes qui paraissent quelque peu extravagantes, même si le club de la capitale française a parfois été amené à se préparer non loin de là, en Autriche, par le passé. Néanmoins, ce petit bras de fer a surtout comme but d’obliger le PSG à allonger la monnaie pour récupérer Zsolt Löw, qui lui se prépare déjà à rejoindre le champion de France, et n’attend plus que l’accord entre les deux clubs.