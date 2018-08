PSG : Ça discute avec Dembélé, Henrique tient l’argument béton

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Ce n’est pas forcément sa priorité cet été, mais le Paris Saint-Germain ne serait pas contre l’arrivée d’un renfort offensif. Surtout s’il s’agit d’Ousmane Dembélé (21 ans).

Déjà convoité lorsqu’il évoluait au Stade Rennais, l’ailier du FC Barcelone voit le champion de France revenir à la charge par l’intermédiaire d’Antero Henrique. Le directeur sportif parisien a en effet rencontré l’international français pour lui communiquer l’intérêt et le plan du PSG, qui envisage de l’associer à la MCN, annonce Paris United.

Sa polyvalence plaît en interne, notamment du côté de l’entraîneur Thomas Tuchel qui l’a connu au Borussia Dortmund. D’ailleurs, le club francilien compte sur leurs excellentes relations pour convaincre Dembélé qui, malgré les relances d’Henrique, n’a pas encore donné de retour positif. Il faut dire que le Blaugrana affiche clairement sa volonté de rester à Barcelone.

Des obstacles pour le PSG

Désormais concurrencé par le Brésilien Malcom, le champion du monde, également convoité par Arsenal et Manchester United, est revenu plus tôt de vacances après avoir été rassuré par ses dirigeants. Ce n’est pas vraiment l’attitude d’un joueur sur le départ… De plus, on sait que le Barça ne fera rien pour faciliter la tâche du PSG. Et cette fois, la clause libératoire à 400 M€ est totalement inaccessible.