PSG : C'est qui le patron ? Al-Khelaifi prié de montrer les muscles

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec quatre défaites lors des six derniers matchs, le Paris Saint-Germain traverse une période délicate. La pire depuis l’arrivée de QSI dans la capitale française. Mais qui est le principal fautif de cette situation ? Pour Claude Makélélé, ancien joueur du PSG, il est évident que la direction doit être plus présente. De Nasser Al-Khelaïfi à Thomas Tuchel en passant par Antero Henrique, personne n’est épargné par celui qui est désormais entraîneur en Belgique. Et qui aimerait bien que tout le monde se mette à tirer dans le même sens à Paris. Ce qui n’est, selon lui, pas le cas actuellement.

« Le problème, ce sont les objectifs où on parle souvent de la Ligue des champions, des trois titres nationaux. Cette année, ils n’ont que le championnat. Il ne faut pas oublier que gagner le championnat est souvent difficile. Il y a toujours une saison qui peut être difficile. Le plus important, c’est qu’ils apprennent de ces échecs. Ça peut mettre du temps. Il y a beaucoup d’exemples de clubs, comme Chelsea, qui ont dû évoluer. Ils ont mis 10 ans pour y arriver en Ligue des champions, à la remporter. Il faut une colonne vertébrale au niveau des dirigeants, du directeur sportif et de l’entraîneur, avec le même discours. Ça met du temps mais il y a du positif à la fin » a lâché sur TF1 un Claude Makélélé qui aimerait bien voir Nasser Al-Khelaïfi davantage, notamment dans les médias, en cette période délicate.