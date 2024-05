PSG ‍: Thiago Motta déjà contacté en cas de catastrophe ‍?

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En course pour le quadruplé, Luis Enrique peut réaliser un véritable exploit dès sa première saison au Paris Saint-Germain. Pourtant, du côté de l’Italie, on affirme qu’un échec en Ligue des Champions pourrait coûter cher à l’entraîneur espagnol, ses dirigeants étant intéressés par le profil de Thiago Motta.

Spécialiste des choix étranges, Luis Enrique pourrait faire taire toutes les critiques au terme de la saison. L’entraîneur du Paris Saint-Germain vise un formidable quadruplé dès sa première année dans la capitale. Autant dire que l’Espagnol donne entière satisfaction à ses supérieurs. Sans attendre le bilan de l’exercice, la direction francilienne envisagerait déjà de prolonger son contrat qui expire en 2025. Cette tendance récemment évoquée dans les colonnes de L’Equipe n’a pourtant rien à voir avec celle de la presse italienne.

Sur le plateau de l’émission « Sky Calcio Club », le journaliste Fabio Caressa a confirmé l’intérêt du Paris Saint-Germain pour son ancien milieu Thiago Motta, en réussite sur le banc de Bologne, et qui pourrait remplacer Luis Enrique en cas d’échec en Ligue des Champions. « Il existe la possibilité que Thiago Motta devienne le nouvel entraîneur de la Juventus Turin même si, à ma connaissance et à celle de notre équipe d'experts mercato, il n'y a plus la même certitude qu'auparavant », a d’abord confié le spécialiste italien sur Sky Sport.

Motta de retour au PSG ?

« Au sujet de Thiago Motta, j'ai reçu des nouvelles selon lesquelles il n'y a plus de certitude, cela prendra peut-être un peu de temps. J'ai reçu des nouvelles selon lesquelles des rumeurs pourraient revenir en provenance de Paris, car si Luis Enrique, malgré une excellente saison, n'atteint pas la finale de la Ligue des Champions et ne la gagne pas, il pourrait y avoir un autre changement, a prévenu le journaliste. Bref, disons que si avant on était sûr à 100%, maintenant il y a moins de certitude. » Une information plutôt étonnante au vu du travail de Luis Enrique cette saison.