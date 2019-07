PSG : C'est officiel, Paris s'offre Idrissa Gueye pour 32 ME !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Après avoir satisfait à la visite médicale lundi après-midi, Idrissa Gueye s’est comme prévu engagé avec le Paris Saint-Germain, ce mardi. Dans un communiqué, le club parisien confirme la signature du Sénégalais, finaliste de la CAN en juillet, jusqu’en 2023.

« Je ressens une immense fierté à l’heure de rejoindre le Paris Saint-Germain. Après être resté concentré sur la CAN avec ma sélection, j’ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière en club en m’engageant avec le Paris Saint-Germain, qui propose l’un des projets sportifs les plus structurés et ambitieux d’Europe. Je remercie les dirigeants, l’entraîneur et son staff pour la confiance qu’ils me témoignent » a indiqué l’ancien joueur d’Everton sur le site officiel des Parisiens.